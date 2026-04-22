Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği Genel Başkanı Nihat Çelik, kamuoyunda 'maaşlı çiftçilik' modeli olarak bilinen ve Yükseköğretim Kurulu ile TÜME Vakfı arasında, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde imzalanan projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, projenin Türkiye tarımı açısından stratejik ve yenilikçi bir adım olduğunu belirterek, genç nüfusun üretimden uzaklaşması, kırsaldan kente göçün artması ve üretici yaş ortalamasının yükselmesi gibi sorunlara dikkat çekti. Gençlerin yeniden üretime kazandırılmasına yönelik adımların önemli olduğunu ifade etti.

Projenin yalnızca bir istihdam modeli olmadığını kaydeden Çelik, yapay zeka destekli eğitim sistemleri ve AR-GE çiftliklerini içeren yapının bilim ile uygulamayı bir araya getirdiğini belirtti.

Ülke genelinde 40 bin gence 40 bin çiftlik kurulmasının hedeflendiğini aktaran Çelik, projenin doğru uygulanması halinde tarım sektöründe yeni bir dönemin başlayabileceğini ifade etti.

Projede gençlere sağlanacak ekonomik desteklere de değinen Çelik, bekâr gençlere iki, evli gençlere üç asgari ücret verilmesinin ve belirli bir sürenin ardından işletmelerin devredilmesinin motivasyon sağlayacağını belirtti. Bu durumun kırsalda kalıcılığı teşvik edebileceğini söyledi.

Üniversitelerin akademik birikiminin sahaya yansıtılmasının önemine işaret eden Çelik, uygulamalı eğitimin güçlendirilmesinin verimliliği artırabileceğini kaydetti.

Çelik, tarım sektörünün yalnızca proje bazlı yaklaşımlarla güçlenemeyeceğini belirterek, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, pazarlama sorunlarının çözülmesi, alım garantilerinin sağlanması ve sosyal güvence mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TÜRKYED olarak planlı tarım modeli, teknoloji kullanımı ve gençlerin üretimde aktif rol almasını önemsediklerini belirten Çelik, ziraat mühendisleri ile veteriner hekimlerin istihdamına katkı sağlayacak projeleri desteklediklerini dile getirdi.

Çelik, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, uygulamanın tarım sektörü ve gençler açısından olumlu sonuçlar doğurması temennisinde bulundu.

