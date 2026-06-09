Adıyaman’da Yaklaşık 10 dönümlük alan üzerine kurulan park; spor alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet yolları ile mahalle sakinlerinin yeni yaşam alanı oldu.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine; ilçe belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen Yeşilyurt Parkı, 4 bin 646 metrekarelik aktif kullanım alanıyla her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde hazırlandı.

Parkta basketbol sahası, koşu yolu, bisiklet yolu, açık hava fitness alanı, çocuk oyun grupları, çizgi oyun alanları, ahşap pergolalar ve çatılı piknik masaları yer alıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, çocukların park alanındaki mutluluğu dikkat çekti.

Açılış töreninde konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve gelirken kentin tüm mahallelerine eşit hizmet götürme sözü verdiklerini belirterek, Yeşilyurt Parkı'nın bu anlayışın önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Mahallesi'nin eksikliklerini bir bir giderdiklerini kaydeden Başkan Tutdere, yeşillendirme çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı:

'Daha önce mahallemize güzel bir eğitim yuvası ve muhtarlık evi kazandırmıştık. Bugün de şehrin kalbi sayılacak, nefes aldıracak bu güzel eseri hizmete alıyoruz. Mahallemizin adı 'Yeşilyurt' ancak yeşil alan eksikleri vardı. Buraya güzel bir park yakışır dedik ve yaptık. Bundan sonra Adıyaman'ı yeşillendirmek adına Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzle birlikte şehrin tüm uygun alanlarını ağaçlandıracağız. Adıyaman'ın tamamı yeşil ve temiz bir şehir olacak.'

Kentin yeniden inşası sürecinde vatandaşların desteğinin önemine değinen Tutdere, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Sokak sokak, ilmek ilmek tüm şehrimizi yenileyeceğiz. Bu süreçte en büyük desteğimiz çocuklar, gençler ve kadınlar oldu. Sizlerden aldığımız destek ve duayla yorulmadan çalıştık. Sivil toplum örgütlerimiz, muhtarlarımız ve halkımızla beraber Adıyaman'ı kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin şehri yapacağız. Adıyaman'ı bölgenin yıldızı yapma konusunda iddialıyız. Bu güzel eserin yapımında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, parkımızın mahallemize hayırlı olmasını diliyorum.'

Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Hüseyin Demiralp ise mahalleye kazandırılan park içim memnuniyetini dile getirerek Başkan Tutdere ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Demiralp, 'Parklar hepimizin ortak kullanım alanıdır. Bu alanların korunması, temiz tutulması ve güzelleştirilmesi hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımızdan ve mahalle sakinlerimizden parkımıza sahip çıkmalarını istiyoruz. Mahallemize kazandırılan bu hizmet için Sayın

Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Kaynak : PERRE