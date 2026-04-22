Öte yandan dün dolar en yüksek 44,8995 TL'yi en düşük 44,8637 TL'yi görerek günü 44,8938 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 52.9523 TL'den, en düşük 52.6348 TL'den işlem görürken günü 52.7555 TL olarak kapattı.
Bugün ise dolar bugün (22 Nisan 2026) saat 09:30 itibariyle 44.8578 TL'den alınıp 44.9303 TL'ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.06 yükselişle başladı.
Euro 52,7451 TL'den alınıp 52,8242 TL'den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.10. Sterlin 60,7891 TL'den işlem görüyor.
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı