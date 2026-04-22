Adana Valisi Mustafa Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Yavuz, mesajında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti.

Yavuz, mesajında şu ifadelere yer verdi: 'İstiklal mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin mihenk taşı Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.'

Mesajında günün anlam ve önemine değinen Yavuz, bayram sevincinin yaşanan acı olaylar nedeniyle tam anlamıyla hissedilemediğini ifade ederek, 'Bu anlamlı günü, köklü tarihimizin verdiği gururla karşılarken bayram sevincimizi yüreğimizde tam manasıyla hissedemiyor, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadiselerin derin üzüntüsünü de milletçe yaşıyoruz. Bu vesileyle öncelikle hayatını kaybeden evlatlarımıza ve kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerimize ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Saldırılarda yaralanan öğrenci ve öğretmenlerimize ise acil şifalar diliyorum' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte istiklal mücadelesinin kurumsal bir kimlik kazandığını belirten Yavuz, 'Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla birlikte istiklal davası kurumsal bir kimliğe bürünmüş; esareti reddeden aziz milletimiz, kendi geleceğini tayin etme kudretini tüm dünyaya ilan etmiştir. Ankara'dan yükselen bu kararlı irade, istiklal mücadelemizin en güçlü dayanağı olmuş; yokluklar içinde verilen eşsiz mücadele, milletimizin azmi ve inancıyla zafere ulaşmıştır. Cumhuriyetimiz ise bu yüksek ruhun ve eğilmez iradenin en kıymetli eseri olarak tarih sahnesindeki müstesna yerini almıştır' ifadelerini kullandı.

Gazi Meclis'in milli iradenin tecelligahı olma özelliğini sürdürdüğünü kaydeden Yavuz, 'Gazi Meclisimiz, aradan bir asır geçse de bugün hala millî iradenin tecelligahı olma vasfını aynı vakar ve kararlılıkla sürdürmektedir. Demokrasimizin temel taşı olan bu yüce kurum; milletimizin ortak aklını, vicdanını ve birlik ruhunu temsil etmeye devam etmektedir. Dün bağımsızlığımızın teminatı olan Meclisimiz, bugün de güçlü yarınlarımızın en sağlam güvencesidir' ifadelerine yer verdi.

Mesajında çocuklara da seslenen Yavuz, şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili Çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edilen bu anlamlı bayram, milletimizin sizlere duyduğu güvenin en açık ifadesidir. Unutmayınız ki, sizler; köklü bir medeniyetin taşıyıcısı, büyük bir milletin istikbale uzanan en kıymetli emanetlerisiniz. Sahip olduğunuz öğrenme azmi ve sorumluluk bilinciyle, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağınıza yürekten inanıyorum.'

Yavuz, mesajının sonunda ise, 'Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve dünyanın tüm çocuklarına barış, huzur ve umut dolu bir gelecek getirmesini temenni ediyorum' ifadelerine yer verdi.

