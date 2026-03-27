Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bölgede herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığını vurguladı.

Herhangi Bir Olumsuz Durum Bulunmuyor

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adana İncirlik'te konuşlu 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda sirenlerin çaldığı yönündeki paylaşımlara ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

Muhabir: Adıyamanlılar Net