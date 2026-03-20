Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, sosyal medya platformlarında İncirlik'te sirenlerin çaldığına yönelik hızla yayılan paylaşımlar üzerine resmi bir açıklama gerçekleştirdi. Bakanlık kaynakları, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını net bir dille ifade etti.

Bakanlık Kaynakları: Herhangi Bir Saldırı Yok

Yapılan açıklamada, durumun yanlış bir alarmdan kaynaklandığı değerlendirilirken şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir."

