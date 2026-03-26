Kalkınma Programı Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Mustafa Yavuz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda programın hazırlıkları ve yol haritası ele alındı.

Ortak Akıl ve Güçlü Koordinasyon Vurgusu

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve veriye dayalı, uygulanabilir projelerle somut sonuçlar elde edilmesi hedeflendi. Hazırlanacak eylem planı kapsamında izlenecek stratejiler detaylı şekilde istişare edildi.

Adana’nın Kalkınma Dinamikleri Güçlendirilecek

Vali Mustafa Yavuz, ortak akıl ve güçlü koordinasyonla Adana’nın kalkınma dinamiklerini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şehrin her alanda gelişimini destekleyecek projelerin hayata geçirilmesiyle Adana’nın geleceğe daha güçlü taşınacağı ifade edildi.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

Toplantıda, sürdürülebilir ve güçlü bir kalkınma vizyonu doğrultusunda atılacak adımların önemi vurgulandı. Adana’nın sahip olduğu potansiyelin en verimli şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.