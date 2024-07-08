Alınan bilgiye göre olay, Meydan Mahallesi'nde meydana geldi.

Arkadaşlarıyla sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu Abbas Haşmet, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yakına yaklaşan 5 sokak köpeği daha bacağından yaralanan Abbas çığlıklar içinde yere yığıldı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ciddiyetini koruğu öğrenilen Abbas Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan Abbas'ın sağlık durumu ciddiyetini koruğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA