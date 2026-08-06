Filistin halkına destek vermek amacıyla Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yola çıkan "Filistin Konvoyu", Adana'da düzenlenen destek mitingiyle karşılandı. Bosna-Hersek'te bir araya gelen katılımcılar tarafından 25 Temmuz 2026'da başlatılan yolculuk, Arnavutluk ve Yunanistan güzergâhının ardından 30 Temmuz'da İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye ulaştı. Filistin topraklarında yaşanan gelişmelere dikkat çekmek amacıyla yolculuğunu sürdüren konvoy, bugün Adana'ya gelirken Merkez Cami önünde düzenlenen mitingde vatandaşların desteğiyle karşılandı. Programa çok sayıda vatandaş katılırken, yapılan konuşmalarda Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi. Konvoyun Adana programının ardından kentte konaklayacağı, yarın sabah namazının ardından ise Gaziantep'e uğurlanacağı öğrenildi.

Mitingde konuşan Gazi Kılıçparlar, konvoyun zorlu şartlara rağmen yoluna devam ettiğini belirterek, Gazze'nin unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde bu yolculuğun önemli bir anlam taşıdığını ifade etti. Kılıçparlar, katılımcıların karşılaştıkları engellere rağmen yollarına devam ettiğini dile getirerek Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) adına konuşan Dr. İdris Polat ise konvoyun yalnızca bir yolculuk olmadığını, insanlık adına verilen ortak bir dayanışma hareketi olduğunu belirtti. Polat, bu sürecin uzun soluklu bir mücadele olduğuna dikkat çekerek, Filistin halkına ulaştırılacak selam ve duaların büyük anlam taşıdığını ifade etti. Konvoy üyeleri, Adana programının ardından geceyi kentte geçirecek, yarın sabah ise Gaziantep'e hareket edecek.