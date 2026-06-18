Türkiye’nin en sıcak kentleri arasında yer alan Adana’da etkisini artıran yüksek sıcaklıklar günlük yaşamı zorlaştırmaya başladı. Kentte mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serinlemek için park ve gölgelik alanlara yönelirken, merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir termometrenin 39 dereceyi gösterdikten sonra arızalanması dikkat çekti.

Sıcak havanın etkisini gün boyunca hissettirdiği kentte vatandaşlar dışarıda vakit geçirmekten kaçınırken, parklarda bulunan ağaç altları ve gölgelik alanlar yoğun ilgi gördü. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklığın daha da hissedilir hale gelmesiyle birlikte kent genelinde hareketlilik azaldı.

Termometre 39 Derecede Kaldı

Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan termometrenin 39 dereceyi göstermesinin ardından çalışmaması çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Parkta arkadaşlarıyla vakit geçiren Azat Erdoğan, sıcaklığın bunaltıcı seviyelere ulaştığını belirterek, uzun süre güneş altında kalmanın oldukça zorlaştığını söyledi.

Erdoğan, termometreyi 40 dereceye yakın bir değerde gördüğünü ve kısa süre sonra cihazın çalışmadığını fark ettiğini ifade ederek, sıcaklığın günlük yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Vatandaşlar Gölgelik Alanları Tercih Ediyor

Parkta dinlenen Eren Batman da sıcak havanın etkisinin her geçen gün arttığını belirtti. Yaz mevsiminin henüz başlarında bu sıcaklıkların yaşandığını ifade eden Batman, temmuz ve ağustos aylarında daha yüksek sıcaklıkların görülebileceğini söyledi.

Batman, yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamalarının faydalı olacağını belirterek, gençlerin bile sıcak havadan etkilendiğini kaydetti.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, uzmanlar vatandaşların güneşin etkili olduğu saatlerde tedbirli davranmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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