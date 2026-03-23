Adana Valisi Mustafa Yavuz, bayram mesaisinde olan personeli yalnız bırakmayarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyen Vali Yavuz, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.



"İnsan Onurunu ve Kamu Düzenini Esas Alıyoruz"

Bayramda görevi başında bulunan personelin bayramını kutlayan Vali Yavuz, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Seçkin Buğday ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi. Vali Yavuz, düzensiz göçle mücadeledeki kararlılığa dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:



“Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi; insana ve insan onuruna saygı, değerlerimiz ve kamu düzenini esas alan bir anlayışla aralıksız sürdüreceğiz.”

HABER KAYNAK: ADANA / TEKHA