Başlık:
Açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi Mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 oranında azalış kaydederek 85 seviyesine düştü.
Alt Endekslerde Karışık Seyir
TÜİK tarafından paylaşılan alt endeks kalemleri incelendiğinde, hane halkının mevcut ve gelecek dönem beklentilerinde farklı değişimler gözlendi:
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi: Yüzde 2 oranında artışla 72,8 oldu.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi: Yüzde 1,3 azalarak 85,6 seviyesine geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi: Yüzde 2,9 oranında düşüşle 79,1 olarak gerçekleşti.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi: Yüzde 0,5 azalarak 102,7 değerini aldı.
HABER KAYNAK: TEKHA