



Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart tarihinden bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029’a, yaralananların ise 2 bin 786’ya ulaştığını duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmaların insani boyutu gözler önüne serildi. Açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda can kaybı ve yaralı sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Kayıplar ve Yaralı Sayısı Artıyor

Bakanlığın paylaştığı güncel verilere göre, saldırılar neticesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 1029’a yükselirken, sağlık kuruluşlarına sevk edilen yaralı sayısının ise 2 bin 786’ya ulaştığı bildirildi. Bölgedeki sağlık altyapısının artan hasta ve yaralı yükü karşısında zorlu bir süreçten geçtiği ifade ediliyor.

HABER KAYNAK: LÜBNAN / TEKHA