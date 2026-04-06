Başlık: İran'dan Kritik İddia: "ABD’ye Ait İki C-130 Nakliye Uçağı Yok Edildi"



Karargah Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, düşürülen bir savaş uçağının pilotunu arayan ABD uçaklarının hedef alındığını açıkladı.

Kayıp Pilot Operasyonunda Nakliye Uçakları Vuruldu

İran basınının Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı’na dayandırdığı haberlere göre, Sözcü Albay İbrahim Zülfikari, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerine ilişkin önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Zülfikari, daha önce İran tarafından düşürüldüğü belirtilen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak amacıyla ABD’nin bir arama-kurtarma operasyonu düzenlediğini ifade etti.

Söz konusu operasyon sırasında ABD unsurlarının hedef alındığını belirten Zülfikari, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." açıklamasında bulundu. Konuya ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmezken, bölgedeki gerilimin seyri yakından takip ediliyor.



