Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiği kapsamında Suriye'nin başkenti Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.



İkili İlişkiler ve Bölgesel Güvenlik Masada

Ziyaret kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelen Bakan Fidan, görüşmede Türkiye ve Suriye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri ele aldı. Görüşmede ayrıca bölgedeki savaşın Suriye üzerindeki etkileri, Lübnan’daki son durum ve Suriye’nin yeniden inşası için yürütülen ikili projeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 17-29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye’nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonu sürecinde gelinen son aşama da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.



Şam’da Üçlü Zirve Trafiği

Bakan Fidan’ın Şam temasları dikkat çekici çok taraflı görüşmelere de sahne oldu. Bakan Fidan, Suriye’de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi.

Diplomasi trafiği dışişleri bakanları düzeyinde de devam etti. Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile de üçlü bir görüşme yaparak bölgesel ve küresel meseleleri istişare etti.

