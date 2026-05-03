İran’da “Kadın, Yaşam, Özgürlük” protestoları sürecinde gözaltına alınarak tutuklanan siyasi mahkum Mehrab Abdollahzadeh’in idam edildiği açıklandı. Yargıya bağlı Mizan Haber Ajansı tarafından yapılan duyuruya göre infaz, Urmiye Cezaevi’nde pazar sabahı gerçekleştirildi. Ülkede son dönemde idam kararlarının artmasıyla birlikte yaşanan bu gelişme yeniden gündeme geldi. Aynı süreçte casusluk suçlamasıyla yargılanan iki kişinin daha idam edilmesi, İran’daki infaz uygulamalarına ilişkin tartışmaları artırdı. Yaşanan gelişmeler, ülkede yargı süreçleri ve insan hakları konularına yönelik değerlendirmelerin yeniden yapılmasına neden oldu.

Casusluk Suçlamasıyla İki İdam Daha

İran’da casusluk suçlamasıyla yargılanan iki kişinin daha idam edildiği bildirildi. Yüksek Mahkeme tarafından verilen idam cezalarının onanmasının ardından söz konusu kişilerin cumartesi günü infaz edildiği aktarıldı. İdam edilen kişilerin İsrail adına faaliyet yürütmek ve Mossad ile bağlantılı olmakla suçlandığı ifade edildi.

İnfazlar Yeniden Gündemde

İdamların, 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes sürecinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Ülkede son dönemde idam cezalarının sayısında artış olduğu yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Hücre Cezası Sonrası İnfaz

Kürt insan hakları kaynaklarına göre Abdollahzadeh’in, Urmiye Cezaevi’nde bir görevliyle yaşadığı tartışmanın ardından 28 Nisan’da hücre cezasına alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından kısa süre içinde idam edilmesi, insan hakları çevrelerinde gündeme taşındı.