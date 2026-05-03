Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada günün anlamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakuş, 3 Mayıs’ın Türk milletinin tarihine, kültürüne ve diline sahip çıkma iradesini temsil ettiğini ifade ederken, bu günün geçmişten bugüne uzanan bir bilinç ve duruşu yansıttığını belirtti. 1944 yılında yaşanan sürecin Türk milliyetçiliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Karakuş, bu tarihin yalnızca bir gün olmadığını, aynı zamanda bir anlayışın ortaya konulduğu bir dönem olduğunu kaydetti. Açıklamada milli şuur, inanç ve kararlılık vurguları yer aldı.

3 Mayıs 1944 Vurgusu

Şube Başkanı Fidan Karakuş, yaptığı açıklamada 3 Mayıs 1944’ün Türk milliyetçiliği açısından önemli bir tarih olduğunu belirtti. Karakuş, “3 Mayıs 1944; Türk milliyetçiliğinin yalnızca bir fikir değil, aynı zamanda bir duruş, bir irade ve bir bedel meselesi olduğunu ortaya koyan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı gün, milli şuurun, inancın ve kararlılığın her şartta muhafaza edildiğinin en somut göstergelerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Türkçülük Günü Mesajı

Karakuş, açıklamasının devamında 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutladı. “Bu vesileyle, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

