Başlık: Türkiye, Suriye ve Ürdün Arasında Tarihi Ulaştırma Mutabakatı: "Bölge Refah Havzası Olacak"

Tarih: Nisan 7, 2026

ÜRDÜN / TEKHA

Anlaşma; kara, demir, deniz ve hava yolu hatlarının entegrasyonunu kapsıyor.

Üç Ülke Arasında Stratejik İş Birliği Çerçevesi

Ürdün’ün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Suriye-Ürdün Bakanlar Toplantısı’na katılan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bölgesel bağlantısallığı güçlendirecek Mutabakat Zaptı’na imza attı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedr ve Ürdün Ulaştırma Bakanı Nedal Al-Qatamine ile bir araya gelen Uraloğlu, ulaştırma sistemlerinin entegrasyonu ve sınır ötesi taşımacılığın kolaylaştırılması noktasında tarihi bir adım atıldığını belirtti.

İmzalanan belge; altyapı geliştirme, teknik standartların uyumu, dijitalleşme ve ulaştırma koridorlarının koordinasyonu gibi kritik alanlarda iş birliğini öngörüyor.

"Kuzey-Güney Hattı Güç Çarpanı Olacak"

Toplantıda konuşan Bakan Uraloğlu, üç ülkenin tarihi ticaret yollarıyla birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizim bir araya gelmemiz, sadece teknik bir ulaştırma toplantısı değil; aynı zamanda bölge halklarının refahı ve bölgesel kalkınma için güçlü bir irade beyanıdır. Bölgemizin içinden geçtiği hassas süreç, bizlere tek bir gerçeği hatırlatmaktadır. Siyasi ve ekonomik istikrar ile düzgün işleyen lojistik birbiri için vazgeçilmezdir. Bölgemizde, kuzey ve güney yönünde uzanan, düzenli ve verimli bir şekilde çalışan kara yolu ve demir yolu hatları büyük önem arz etmektedir. Türkiye-Suriye-Ürdün ekseninde kuzey-güney hattının tam kapasiteyle işler hale gelmesi, her üç ülkenin de ihracat potansiyelini ve transit gelirlerini katlayacak bir güç çarpanıdır.”

Uraloğlu, kurulan üçlü mekanizmanın limanları canlandıracağını ve pazarları büyüteceğini belirterek, "Bu tarihi sorumluluğu birlikte omuzlama ve bölgemizi bir refah havzası haline getirme niyetinde olduğumuzu söylemek istiyorum" dedi.

Hicaz Demir Yolu Mirası Yeniden Canlanıyor

Demir yolu taşımacılığının stratejik önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, tarihi bir misyonu da gündeme taşıdı:

“Bugün bu hatların işler durumda olmaması, bölgemizin ulaştırma potansiyelinin önündeki büyük bir eksikliktir. Bu noktada, tarihi Hicaz Demir Yolu mirasını günün şartlarına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırmanın anlamlı olacağına inanıyorum. Bununla birlikte, ülkelerimizi birbirine bağlayacak, modern ve standart hat kriterlerine uygun yeni bir demir yolu inşasını stratejik bir hedef olarak belirlememiz gerekmektedir. Yüksek kapasiteli ve kesintisiz bir raylı sistem altyapısı, kara yolu üzerindeki yükü hafifletecek ve ticaret hacmimizi bir üst boyuta taşıyacaktır.”

Sınır Kapılarında Senkronizasyon ve Kolaylık

Lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve bürokrasinin azaltılması gerektiğini savunan Uraloğlu, sınır kapılarındaki süreçlerin hızlandırılmasına yönelik şunları söyledi:

“Kara yolu taşımacılığında verimliliği artırmak adına, öncelikle sınır kapılarımızdaki fiziki ve idari süreçlerin senkronizasyonu üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olarak biz, bu konuda ilgili tüm kurumlarımızla istişareler gerçekleştirdik. Operasyonel faaliyetlerin herhangi bir engelle karşılaşmaması adına elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki son aylarda 331 Suriyeli şoför kardeşimize sürücü vizesi verilmiştir ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.”

Bakan Uraloğlu ayrıca Akdeniz ve Kızıldeniz arasındaki limanların entegre çalışmasının önemine değinerek, Akabe Limanı’nın bir "deniz-kara köprüsü" görevi göreceğine inandığını sözlerine ekledi.

