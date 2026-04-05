ABD Başkanı Donald Trump, İranlı protestoculara ve Kürt gruplara silah yardımı yapıldığını itiraf etti.

Trump, yaptığı açıklamada, 'İranlı protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular' ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, gönderilen silahların muhalif grupların eline ulaştığını ve bölgedeki bazı Kürt gruplar tarafından tutulduğunu belirtti.

Trump'ın açıklamaları, Washington yönetiminin Orta Doğu'daki askeri ve lojistik stratejilerine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Başkan, yardımların bölgedeki baskıcı yönetimlere karşı direnişi destekleme amacı taşıdığını ima etti.

Kaynak : PERRE

ANKARA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK