Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, Hatay ve Şanlıurfa'da toplumsal katılım odaklı bir dizi sosyal etkinlik düzenledi. Prof. Yılmaz, Toplum 5.0, yeni nesil teknolojiler, değerler, ahlak ve etik konularını iş dünyası, üniversite öğrencileri, medya ve sivil toplum temsilcileriyle paylaştı.

Hatay-Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen 'Endüstri-Toplum 5.0 ve Sosyal Sermayemiz' söyleşi ve imza gününde Prof. Yılmaz, bölge iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine dikkat çeken Yılmaz'a, Dörtyol TSO Başkanı Ercan Yıldırım seminer sonrası plaket takdim etti. Etkinlikte, TSO'nun STEM ve Robotik ofisi de tanıtıldı.

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda düzenlenen 'Mesleki Etik ve Değer Algımız' konferansında Prof. Yılmaz, akademisyenler ve öğrencilerle bir araya geldi. Konferans sonunda Prof. Dr. Ayşegül Kutluay Baytak tarafından plaket takdim edilirken, en fazla kitap okuyan öğrenci İlknur Demir'e 'Hayata Dokunanlar' kitabı verildi.

Prof. Yılmaz, Şanlıurfa'da Kulis TV ve Güneydoğu TV programlarına katılarak akademisyenlerin toplumsal sorumluluğu, eğitim sistemleri, sosyal projeler ve son kitabı 'Fay Hattında Yarım Kalan Hikayeler' üzerine görüşlerini paylaştı. Ayrıca eski öğrenciler ve akademisyenlerle buluşarak, geçmişe dönük deneyim ve anıları tazeledi.

Etkinlikler, Şanlıurfa Vakfı'nda 'Yeni Nesil Teknolojilere Fütüristik Bakış ve Değer Algımız' semineriyle sona erdi. Seminerde toplumsal değerler, eğitim, yeni teknolojiler ve etik konularına değinildi. Vakıf Şube Başkanı Mehmet Emin Karahan Prof. Yılmaz'a teşekkür beratı takdim etti. Program, Hatay ve Şanlıurfa'daki bilimsel ve sosyal etkinliklerle tamamlandı.

Kaynak : PERRE