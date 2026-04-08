Polise Saldırısı Sonrası Bilgi Kirliliği Oluşturan Hesaplar Kapatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği tehdit ettiği değerlendirilen ve İstanbul’da polise yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı üzerinden kamuoyunda bilgi kirliliği oluşturduğu belirlenen 14 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanmasına karar verdi. Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu hesapların saldırıyla ilgili yanıltıcı içerikler yayarak geniş çaplı bir dezenformasyona neden olduğu tespit edildi.

Terör Örgütü Bağlantılı İçeriklere Geçit Verilmedi

Yürütülen teknik incelemelerde, erişim engeli getirilen bazı hesapların terör örgütleriyle doğrudan bağlantılı olduğu da belirlendi. Kararın, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar kapsamında alındığı, sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın da teknik destek verdiği bildirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Dijital mecralarda milli güvenliği tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği" vurgulandı.

