Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamalara göre, saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi ise yaralandı.

Dahiye Bölgesine Art Arda 7 Hava Saldırısı

İsrail'in 2 Mart tarihinde Lübnan'a yönelik başlattığı askeri operasyonlar şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail savaş uçakları, öğle saatlerinden itibaren Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesini en az 7 kez hedef aldı. Özellikle Cinah bölgesine yönelik yoğunlaşan saldırıların ardından başkent Beyrut genelinde güçlü patlama sesleri duyulurken, vurulan noktalardan yoğun dumanlar yükseldiği gözlendi.

Beyrut Semalarında Alçak İrtifa Uçuşları

Saldırıların ardından bölgedeki hareketlilik sürerken, İsrail uçaklarının Beyrut üzerinde alçak irtifada uçuşlar gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi. İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Dahiye bölgesindeki hedeflere yönelik periyodik olarak hava harekatları düzenliyor. Bölgedeki can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

