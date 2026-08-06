Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın can kaybına neden oldu. İnönü Caddesi üzerinde bulunan apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede 91 yaşındaki Fadile Öztetaci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yangın Kısa Sürede Tüm Evi Sardı

Yangın, Şahinbey ilçesi Kılınçoğlu Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi tamamen sardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaşlı Kadın Evde Hayatını Kaybetti

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan kontrollerde 91 yaşındaki Fadile Öztetaci'nin yanarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Fadile Öztetaci'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.