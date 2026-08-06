Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil, Gercüş-Batman karayolu üzerindeki Hasankeyf Tüneli girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar ağır hasar alırken, kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Gercüş Devlet Hastanesi ile Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle tünel girişinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri olayın nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

İki Otomobil Tünel Girişinde Çarpıştı

Kaza, Gercüş-Batman karayolu üzerindeki Hasankeyf Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gercüş istikametinden Batman yönüne seyreden, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 72 ABH 372 plakalı otomobil ile 06 DZ 5126 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle tünel girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar ağır hasar gördü ve olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ile jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar İki Hastaneye Sevk Edildi

Kazada toplam 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ş.Ç. (38), B.A. (18), M.A. (11), E.E.Ç. (9), U.A.Ç. (4) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen diğer 6 yaralı ise Hasankeyf Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ulaşım Kontrollü Sağlandı

Kaza nedeniyle Hasankeyf Tüneli girişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.