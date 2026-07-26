Batman'da arkadaşlarıyla birlikte sulama kanalı kenarında bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu, selfie çekmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar zaman kaybetmeden kanala girerek çocuğu sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde Doğa Sitesi arkasındaki sulama kanalı çevresinde yaşandı. İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte bölgede bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu, selfie çekmek isterken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Çocuğun suya düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar hemen müdahale ederek kanala girdi ve küçük kızı sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, sulama kanalları çevresinde benzer olayların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.