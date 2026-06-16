Batman'ın Beşiri ilçesinde 2021 yılında meydana gelen ve uzun süredir çözülemeyen cinayet olayı, jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda aydınlatıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Karatepe köyü kırsalında 20 Nisan 2021 tarihinde hayvanlarını otlattığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Şirin Çelik hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Yürütülen araştırmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler belirlendi. Bunun üzerine 12 Haziran 2026 tarihinde Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Cinayet dosyasının yıllar sonra aydınlatılmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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