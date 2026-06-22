Batman'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda durdurulan bir yolcu otobüsünde bulunan yabancı uyruklu 4 kişinin midesinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Yapılan tıbbi kontroller ve operasyon çalışmaları sonucunda şüphelilerin midelerinden toplam 353 parça halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu madde çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente giriş yapan bir yolcu otobüsünde denetim gerçekleştirdi.

Operasyonda şüpheli hareketleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişi üzerinde yapılan incelemelerin ardından hastanede tıbbi kontrole sevk edildi.

Yapılan kontrollerde şüphelilerin uyuşturucu maddeleri mide yoluyla taşıdığı belirlendi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin midelerinden 113 parça halinde 918 gram eroin, 80 parça halinde 500 gram metamfetamin ve 160 parça halinde 1 kilo 308 gram toz esrar ele geçirildi.

Toplamda 353 parça halinde 2 kilo 726 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.