Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferine aracılık ettikleri ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur ettikleri belirlenen 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Soruşturmada şüphelilerin milyonlarca işlem gerçekleştirdiği ve yaklaşık 10 milyar 394 milyon liralık para hacmine ulaştıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik önemli bulgular elde edildiğini belirtti.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında toplam 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 liralık para hareketine ulaştıkları belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve operasyonda görev alan güvenlik güçlerine teşekkür ederek, suç gelirleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yürütülen çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüleceğini belirtti.