Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Salih T. yönetimindeki 02 ADU 237 plakalı motosiklet ile İlhan Y. idaresindeki 33 AOE 118 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Salih T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.