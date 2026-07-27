Batman'da Asri Mezarlık'ta meydana gelen silahlı saldırıda Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Batman merkez Güneykent Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlık'ta yaşandı. Mehmet Direk, oğlu Ercan Direk ve yeğeni Bekir Direk, mezarlıkta silahlı saldırıya uğradı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Güvenlik çemberi oluşturan ekipler, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hayatını kaybeden baba, oğlu ve yeğeninin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın faillerinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.