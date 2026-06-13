Batman'da narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, şehre giriş yapan şüpheli bir tırda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tırın dorsesinde yapılan aramalarda 2 kilo 20 gram kokain ile 11 kilogram skunk bulunurken, operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Gelen bilgilere göre Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre giriş yapan şüpheli bir tırı durdurdu. Tırın dorsesinde yapılan aramada; 2 kilo 20 gram kokain ve 11 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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