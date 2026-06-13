Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir şantiye alanında meydana gelen iş kazası can kaybıyla sonuçlandı. Vinç yardımıyla bırakılan yaklaşık 15 ton ağırlığındaki beton blokların devrilmesi sonucu iki işçi altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede bir işçinin hayatını kaybettiği, bir işçinin ise ağır yaralandığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Kaldırım Mahallesi'ndeki bir şantiye alanında vinç yardımıyla beton bloklar bırakıldı. İşçiler, toparlandıkları sırada yerdeki blokların devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Faydat Avcı'nın (55) hayatını kaybettiği, H.Y'nin ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Faydat Avcı'nın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga götürüleceği öğrenildi.

Yetkililer olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatırken, ağır yaralanan işçinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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