Gaziantep genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı huzur ve güven uygulamasında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Kamu düzeninin korunması, aranan şahısların yakalanması ve suçla mücadele amacıyla yapılan denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulanırken, 176 aranan şahıs yakalanarak işlem başlatıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık suçları başta olmak üzere kamu düzenini bozan tüm suçların önüne geçilmesi amacıyla huzur-güven uygulaması yaptı. Mülki ve adli makamların koordinesinde il genelinde icra edilen uygulamaya 38 asayiş timi, 8 trafik timi, 5 JASAT, 4 narkotik köpek unsuru ve 34 güvenlik korucusu katıldı.

İcra edilen huzur güven uygulamasında 6 bin 260 şahıs ile 2 bin 760 araç sorgulanarak 176 aranan şahıs yakalandı, 29 araç trafikten men edildi, 37 gram kubar esrar ile 35 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulama esnasında 12 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Uygulamalarda ayrıca uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, çeşitli suçlardan işlem yapılan şahıslar hakkında yasal süreç başlatıldı.

Gaziantep'te güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmaları Adıyamanlılar Net takip ediyor.