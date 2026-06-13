Mardin'in Artuklu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli süreç başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların kent genelinde kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
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