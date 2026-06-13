Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarında yaşanan olay, çevredeki vatandaşları ve ekipleri harekete geçirdi. Otomobilini durdurduktan sonra karayolunda hareketsiz halde yatan sürücüyü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarına kadar otomobiliyle gelen A.D. isimli sürücü kullandığı maddenin etkisiyle fenalaştı. Aracı durduran sürücü araçtan inerek karayoluna uzandı. Kendinden geçen A.D.'yi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edilen A.D., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekiplerince A.D., isimli şahsa cezai işlem uygulandı.

Olay yerinde müdahalesi yapılan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmezken, polis ekipleri tarafından gerekli işlemler uygulandı.

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