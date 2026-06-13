Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Gelen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Adıyaman'da yaşanan asayiş gelişmelerini Adıyamanlılar Net takip ediyor.