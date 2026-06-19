Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Ilısu Barajı kıyısında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Şırnak, Siirt ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kök kenevir bitkisi ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gerçekleştirilen operasyonda elde edilen bulgular soruşturma dosyasına dahil edildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Güçlükonak ilçesindeki Ilısu Barajı kıyısında yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 18 Haziran 2026 tarihinde Şırnak, Siirt ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.Ş.A., B.B., A.T., A.E. ve R.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve Ilısu Barajı kıyısında belirlenen arazide yapılan aramalarda 914 kök kenevir bitkisi, 230 gram kubar esrar ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Adıyamanlılar Net olarak bölge ve ülke gündemindeki önemli gelişmeleri takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.