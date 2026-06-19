Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde 34 mağara, sığınak ve barınma alanı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, çalışmaların terörden arındırılan bölgelerde güvenliğin kalıcı hale getirilmesi amacıyla yürütüldüğü bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonların terörden arındırılan bölgelerde geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarının tespit edilmesi, arazilerin güvenli hale getirilmesi ve olası risklerin ortadan kaldırılması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Jandarma İHA'ları ve ATAK helikopterlerinin destek verdiği çalışmalara Jandarma Özel Harekât (JÖH), jandarma komando birlikleri ve güvenlik korucuları katıldı.

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da eş zamanlı yürütülen faaliyetlerde 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca bin 189 ağır silah mühimmatı, 2 bin 100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli çap ve ebatlarda mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde bulunduğu açıklandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 34 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, bölgelerde güvenliğin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla arama ve tarama faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Adıyamanlılar Net olarak bölge ve ülke gündemindeki önemli gelişmeleri takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.