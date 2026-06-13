Gaziantep'te Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde okul bahçelerinde heyecan dolu anlar yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sınav merkezlerine gelen öğrencilerden bazıları son kez notlarını gözden geçirirken, bazıları ise sınav saatine dakikalar kala test çözerek hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep'te milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Bazı öğrenciler ise sınava girmeden dakikalar önce son kez test çözdü.

Sınava girecek öğrenciler aileleriyle birlikte okul bahçelerine akın ederken, bazı veliler çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Öğrencilerden bazıları sınav başlamadan dakikalar önce son kez test çözüp notlarına göz atarken, bir öğrenci ise sınava son anda yetişerek salona girdi. Okul önlerinde heyecan ve umut dolu bekleyiş yaşanırken, veliler sınav süresince çocukları için dua ederek sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.

Sınav merkezleri önünde umutlu bekleyiş yaşanırken, veliler çocuklarının başarılı bir sınav geçirmesi için dua etti.

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