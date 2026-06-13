Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, çevre il ve ilçelerde hissedilirken deprem anına ait görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sarsıntının etkisiyle yaşanan hareketlilik ve kısa süreli panik dikkat çekti. Gece saatlerinde meydana gelen deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kaydedilen görüntüler depremin hissedildiği anları gözler önüne serdi.

Deprem, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada merkez üssü Nurdağı ilçesi Kuzoluk olan 4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde saat 00.08'de meydana geldi. Deprem, merkez üssü Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle kısa süreli korku ve panik yaşandı.

Olumsuz bir durumun yaşanmadığı deprem anı ise çeşitli güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir bina koridoru ve konteynerde deprem anında yaşanan şiddetli sarsıntı anları yer aldı.

Gaziantep ve bölgedeki son dakika gelişmelerini Adıyamanlılar Net takip ediyor.