Adıyaman’da meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Yeni Mahalle’de yaşanan kazada kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ile motosiklette bulunan yolcu hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi. Mehmet G. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet G. ile motosiklette bulunan Büşra G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman’da yaşanan gelişmeleri takipçilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz.