Adıyaman’da trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde durdurulan 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne çeşitli kural ihlalleri nedeniyle yaklaşık 130 bin TL idari para cezası uygulandı. Aynı sürücüye geçen hafta da 91 bin TL ceza kesildiği öğrenilirken, son iki haftadaki toplam ceza miktarı 221 bin TL’ye ulaştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Filistin Caddesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri tarafından durdurulan motosikletin plakasız olduğu belirlenirken, sürücünün ehliyetsiz ve kasksız şekilde araç kullandığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde motosikletin egzozunun abartılı ses çıkardığı, ayrıca şasi numarasının kazınmış olduğu da belirlendi. Tespit edilen ihlaller nedeniyle sürücü Y.M.’ye yaklaşık 130 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerin ardından motosiklet trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerin sürdüğünü belirtti.

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