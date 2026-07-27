Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde yüzmek için suya giren 16 yaşındaki Mehmet Ali Ateş, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan ailesiyle birlikte bölgeye gelen Mehmet Ali Ateş, yüzmek amacıyla göle girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği dalgıç polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin gölde yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Mehmet Ali Ateş'in cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Mehmet Ali Ateş'in cenazesi, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.