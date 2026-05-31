Elazığ-Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Maden ilçesi mevkiinde meydana gelen olayda alevler kısa sürede aracı sararken, sürücünün zamanında araçtan inmesi olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

son bilgilere göre olay, Elazığ-Diyarbakır yolu Maden ilçe mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durdu.

Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

