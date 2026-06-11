Elazığ'da bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzet Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında belirlenen 12 şüpheliye yönelik Elazığ merkezli Muğla, Şanlıurfa ve Adana'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adıyamanlılar Net