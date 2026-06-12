Batman'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevredeki araç ve yapılara sıçramadan kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Meydan Mahallesi Dr. Yusuf Azizoğlu Caddesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki araç ve yapılara sıçramadan söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

Araçta maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Adıyamanlılar Net