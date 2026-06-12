Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın giriş kısmında bulunan odunlukta çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri çevreye yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde 5 katlı apartmanın girişinde meydana geldi. Bina girişinde istiflenen odunlar, bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Muradiye Mahalle Muhtarı Dilek Demir, yangını fark ettiği gibi itfaiye erlerine haber vererek, facianın önüne geçtiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Adıyamanlılar Net