Diyarbakır'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri ve çevresinde düzenlenen hava destekli uyuşturucu operasyonunda 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda tespit edilen kenevirler yerinde imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmaya, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerden oluşan karma ekipler katıldı.

Yenişehir ve Sur ilçeleri sınırlarında bulunan Hevsel Bahçeleri bölgesi ile çevresinde gerçekleştirilen operasyonda, su debisinden oluşan adacıkların da bulunduğu alanlar kontrol edildi.

Yapılan aramalarda 23 farklı noktada toplam 12 bin 174 kök kenevir bitkisi tespit edildi. Ele geçirilen kenevirler ekipler tarafından bulunduğu yerde imha edildi.

Yetkililer, imha edilen kenevirlerin yaklaşık 2 bin 435 kilogram skunk ve esrar üretiminde kullanılmasının önüne geçildiğini bildirdi.

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