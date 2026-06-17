Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, Muharrem Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Muharrem'in toplumsal hafızayı canlı tutan, adalet duygusunu güçlendiren ve dayanışma kültürünü pekiştiren önemli bir dönem olduğunu ifade etti.

Muharrem Ayı'nın yalnızca dini bir zaman dilimi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Doğan, Kerbela'da yaşananların insanlık tarihine bırakılmış güçlü bir adalet çağrısı olduğunu söyledi.

Muharrem'in haksızlık karşısında sessiz kalmamanın simgesi olduğunu dile getiren Doğan, adaletin ertelenemeyecek bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Geçmişte yaşanan acıların doğru anlaşılmasının önemine değinen Doğan, bu hatıraların gelecekte benzer olayların yaşanmaması adına toplumsal bilinç oluşturduğunu kaydetti.

Dayanışma ve paylaşma kültürünün toplumları güçlü kılan en önemli değerler arasında yer aldığını belirten Doğan, Muharrem Ayı'nın bu duyguları daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Adıyaman'da kardeşlik ve birlik duygusunun korunmasına önem verdiklerini aktaran Doğan, herkesin kendisini eşit ve değerli hissettiği bir toplumsal yapının güçlenmesi için çalıştıklarını söyledi.

Engin Doğan, mesajının sonunda Muharrem Ayı'nın ülkeye barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ederek, tutulan oruçların ve yapılan duaların kabul olmasını diledi.

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