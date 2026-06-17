Malatya-Adıyaman karayolunda meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki öğretmen Mustafa Akbaş hayatını kaybetti. Kontrolden çıkan hafif ticari aracın kayalıklara çarpması sonucu yaşanan kazada araç hurdaya döndü.
Kaza, Doğanşehir ilçesine bağlı Suçatı Mah. mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Mustafa Akbaş yönetimindeki 44 AFG 577 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta büyük hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa Akbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öğretmen olduğu öğrenilen Akbaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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